Esclusiva: Lautaro, voglia di Messi e accordo totale da 13 milioni di ingaggio (a salire). Ora tocca all’Inter

Lautaro Martinez e il Barcellona. Circa 40 giorni fa vi avevamo avvertito che sarebbe stata una cosa seria, a dispetto di chi sosteneva che la situazione era di calma piatta o qualcosa del genere. L’offerta è irrinunciabile, partendo dal presupposto che l’offerta allettante è già quella di giocare con un certo… Leo Messi. L’entourage di Lautaro ha raggiunto un accordo totale, definitivo, per una cifra di circa 13 milioni a stagione più bonus, quindi ben oltre i dieci ventilati. Tantissimi soldi, a salire nel senso che già dalla seconda stagione – bonus a parte – Lautaro avrà l’opportunità di guadagnare ancora di più. Il mancato incontro con l’Inter ha di sicuro allargato la forbice, come già raccontato: ricordiamo che l’attaccante con il nuovo contratto a partire dalla prossima stagione avrebbe uno scatto che lo porterebbe a guadagnare poco più di tre milioni. La distanza è enorme, tuttavia ripetiamo che a fare la differenza non sono soltanto i soldi (tantissimi) ma la possibilità di coronare un sogno, giocare accanto a Messi. Gli agenti di Lautaro hanno comunicato al Barcellona di aver accettato l’offerta, chiedendo di trovare una soluzione con l’Inter. In sostanza, l’attaccante ha detto sì ma nello stesso tempo mai si esporrà con atteggiamenti di rottura verso l’attuale società. E’ grato ai nerazzurri ma il richiamo di Messi è troppo più forte. Qui viene fuori la storia della clausola di 111 milioni (in vigore dal prossimo luglio) che il Barcellona aveva messo in preventivo di pagare prima dello tsunami Coronavirus. Ora il club catalano è pronto a mettere una base cash di 60-70 milioni (l’Inter chiede 90), ragionando su un paio di contropartite tecniche: di sicuro Vidal (che l’Inter vorrebbe prendere in un’operazione scollegata) ma anche uno tra Semedo, Emerson e Junior Firpo (quest’ultimo non riscalda i nerazzurri). Qui si giocherà la partita che per Lautaro e chi lo assiste è già definita. Certo, l’Inter può anche fare macchina indietro e pretendere di nuovo tutta la clausola. Ma è consapevole di essere in un imbuto con un calciatore che ha già flirtato in modo definitivo con un altro club e quindi con la testa altrove. Ecco perché ora tocca all’Inter che tirerà la corda il più possibile, alzando il cash con la consapevolezza che il Barcellona ha interesse a chiudere velocemente. E con un piano alternativo (Timo Werner in testa alle preferenze, molto più difficile Aubameyang, nessun affondo per ora in direzione Cavani) da perfezionare eventualmente nelle prossime settimane.

Foto: Twitter Inter