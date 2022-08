Esclusiva: Laurienté-Sassuolo, fissato vertice per chiudere

Armand Laurienté è un obiettivo del Sassuolo dal 3 agosto quando vi indicammo l’irruzione a sorpresa del club emiliano, fino a quel momento c’era stato il Torino sull’esterno classe 1998 che sta facendo molto bene con il Lorient e che è stato grande protagonista anche nell’ultimo turno di Ligue1. A quei tempi il Sassuolo stava pensando solo a chiudere l’affare Pinamonti, ma adesso è tornato forte su Laurienté e per in prossimi giorni è stato fissato un vertice per chiudere. La valutazione del Lorient è appena sotto i 10 milioni, ma il Sassuolo (che nel frattempo continua a seguire Bajrami, obiettivo della Fiorentina malgrado l’imminente arrivo di Barak) conta di tagliare il traguardo.

Foto: Lorient Twitter