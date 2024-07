Esclusiva: Laurienté resta il primo nome per la Lazio. Domani vertice

Armand Laurienté resta il primo nome nella lista della Lazio, come abbiamo svelato in tempi non sospetti. Il Sassuolo lo valuta 15 milioni più 1 di bonus, la Lazio è già arrivata a 10-11, non c’è una grande forbice ma bisogna lavorarci. Domani è previsto un incontro, l’accordo economico con l’esterno offensivo non è un problema per un ingaggio da circa 1,5 milioni a stagione più bonus. Magari i tempi non saranno brevissimi, ma Laurienté piace molto perché con il piede invertito può giocare su entrambe le fasce offensive. La suggestione James Rodriguez per ora resta tale: proposto da alcuni intermediari, nessun approfondimento. Il resto del mercato dipenderà dalle uscite, anche Cataldi non è più intoccabile.

Foto: Instagram Laurienté