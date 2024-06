Esclusiva: Stengs-Lazio, le ultime. E spunta Laurienté

La Lazio deve prendere una decisione definitiva su Calvin Stengs. Confermiamo: lo può chiudere in qualsiasi momento, ha presentato un’offerta da 10 milioni più 2 di bonus che il Feyenoord ha accettato. Gli olandesi non hanno mai chiesto 20 milioni, ribadiamo: l’offerta è stata accettata. È vero che il Feyenoord ha chiesto Isaksen, seguito con attenzione prima che sbarcasse in Italia, e la Lazio è molto perplessa. Ma l’operazione Stengs viaggia ancora, dopo varie valutazioni tattiche. Qualche giorno fa la trattativa era in stato molto avanzato, nulla è cambiato se non che la Lazio deve spingere il tasto e procedere, prevedibili nuovi contatti con il Feyenoord. La priorità per l’attacco resta Noslin, ma intanto spunta il nome di Armand Laurienté, in uscita dal Sassuolo, che è stato proposto da qualche intermediario.

Foto: Instagram personale