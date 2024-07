Esclusiva: Laurienté, base di intesa con la Lazio. Ora trattativa con il Sassuolo

Armand Laurienté è un nome per noi non nuovissimo in direzione Lazio. Vi avevamo già anticipato che l’esterno francese del Sassuolo era già stato proposto quando era in corso la trattativa (poi naufragata) per arrivare ad altri obiettivi. Ma nei giorni scorsi abbiamo riaperto la pratica, adesso si può procedere. Intanto, possiamo dire che con gli agenti è stato raggiunto un accordo di massima con un aumento di circa 600 mila euro (più bonus) degli attuali emolumenti: Laurienté guadagna poco meno di un milione e ha un contratto in scadenza tra circa 3 anni. Presto bisognerà trovare la quadratura con il Sassuolo che aveva speso circa 10 milioni per portare Laurienté in Italia. I dialoghi sono in corso, la Lazio presenterà una prima offerta da 11-12 milioni più bonus, la richiesta è di 15 bonus. La distanza non è enorme, ci sono i margini per arriverà a un’intesa, Laurienté resta assolutamente in orbita biancoceleste.

Foto: Instagram Laurienté