Esclusiva: l’Atalanta pensa anche a Bonifazi. Con il Toro…

La risoluzione con Skrtel mette l’Atalanta nella condizione di dover trovare un difensore centrale entro domani sera. Un profilo che da sempre piace molto al club di Percassi è quello di Kevin Bonifazi, che il Toro sacrificherebbe solo in presenza di un’offerta importante (e la Spal ci sta provando da settimane). Come ricordato lo scorso 24 agosto, al Toro piace anche il profilo di Barrow, al punto da voler proporre uno scambio con Edera. Ma l’eventuale coinvolgimento di Bonifazi potrebbe essere una svolta, a meno che Sartori non individui all’estero un altro centrale.

Foto: twitter ufficiale Torino