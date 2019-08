Nelle ultime ore anche il Toro si è mosso per Musa Barrow. Quest’ultimo lascerà l’Atalanta quando arriverà un attaccante, almeno questa è la richiesta di Gasperini. Il Verona è in pressing da giorni, una soluzione che il gambiano gradirebbe. Ma in giornata ci sono stati sondaggi del Toro, all’Atalanta piace Zaza e potrebbe essere una soluzione. Presto avremo nuovi sviluppi.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta