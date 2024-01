Esclusiva: l’agente di Ngonge è arrivato in Italia

Cyril Ngonge resta sempre un uomo mercato, ma alle condizioni del Verona che non devono essere inferiori a 10-11 milioni di base fissa più bonus. Diversi club si sono informati, la Fiorentina e anche il Milan negli ultimi giorni. Nelle ultimissime ore è arrivato in Italia l’francese di Ngonge per fare il punto della situazione. Quasi sicuramente assicurerà alla gara casalinga contro l’Empoli e potrebbe essere il momento giusto per fare il punto della situazione sul futuro del suo assistito. Cessione possibile, ma alle condizioni del Verona.

Foto: Instagram Ngonge