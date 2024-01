Il retroscena: Moncada ha chiesto informazioni su Ngonge. E la Fiorentina…

Durante la trattativa per il trasferimento di Filippo Terracciano al Verona, il Milan ha chiesto informazioni per Cyril Ngonge. Un profilo che piace molto, in modo particolare a Moncada. Il Milan potrebbe perdere Romero, c’è il gradimento del Como, e decidere – indipendentemente dal difensore – di fare un investimento su un nuovo esterno offensivo. Di sicuro a Moncada il profilo intriga. La valutazione del Verona è di 10-12 milioni più bonus. Atteso anche un nuovo contatto con la Fiorentina che si era fermata a 8 milioni che ha dimostrato di essere interessata allo stesso Ngonge.

Foto: Instagram Ngonge