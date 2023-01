La Reggina ha sbloccato l’operazione in uscita relativa a Federico Santander. L’attaccante ex Bologna ha ormai un accordo con il Guarani, rientrerà in Paraguay e sarà prestito fino a giugno. La Reggina potrà così tornare forte su Andrea La Mantia, attaccante della Spal, obiettivo a sorpresa di diversi giorni fa.

Foto: Instagram Empoli