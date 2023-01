Esclusiva: Reggina, piace La Mantia per l’attacco. La verità su Forte, Inglese e Coda

La Reggina vuole prendere un portiere (oggi Sirigu e Nicolas in quest’ordine nella lista) e soprattutto un attaccante funzionale. Sono stati fatti troppi nomi, alcuni non corrispondenti alla verità eppure rilanciati con il criterio “copia-incolla” senza verificare. Francesco Forte è un eccellente interprete del ruolo, ma le richieste del Benevento sono state considerate subito esose. Infatti, il Benevento sta parlando con il Frosinone. Roberto Inglese è un nome che gira da tre o quattro giorni, ma senza troppi margini di manovra. Su Coda abbiamo raccontato i contatti, il nome va tenuto in considerazione ma ha costi molto alti, il Genoa non lo regala e rifletterebbe se rafforzare una concorrente diretta per la promozione. Un profilo che piace è quello di Andrea La Mantia della Spal: ci sono stati i primi contatti, vedremo gli sviluppi nei prossimi giorni. Gli altri obiettivi della Reggina sono quelli anticipati: Bayeye per la fascia destra e Tuia per la difesa, ma prima devono esserci alcune uscite. E per il centrocampo verranno fatte valutazioni più profonde, senza fretta.

Foto: logo Reggina