Esclusiva: la Lazio e il nuovo regista. Gli aggiornamenti

Dopo aver completato le operazioni per Kamada e Isaksen, la Lazio va alla ricerca del nuovo centrocampista, una priorità. Vi confermiamo i contatti avvenuti ieri, per Hjulmand che il Lecce sta trattando con lo Sporting Lisbona e la situazione potrebbe anche sbloccarsi nelle prossime ore. Anche oggi la Lazio si è informata, in modo soft, senza affondare e sapendo che il club salentino è impegnato in un’altra operazione in uscita. Il numero uno della lista è Samuele Ricci, senza andare troppo a rimbalzo di linea tra offerte presentate e rifiutate, perché molto presto si andrà alla resa dei conti. La Lazio ha intenzione di fare un grande investimento per quello che oggi è considerato il numero uno della lista di Sarri. Cosa significa grande investimento? Toccare anche quota 25 milioni, magari aggiungendo dei bonus e lasciando la palla a Cairo. La Lazio ha sbloccato il mercato in entrata e vuole concentrarsi con calma sulla prossima operazione. Poi toccherà al terzino sinistro, quindi – inevitabilmente – a qualche esubero.

Foto: Instagram Ricci