Esclusiva: Kourfalidis al Cosenza, la svolta è vicina

Qualche giorno fa vi avevamo parlato del centrocampista Christos Kourfalidis e della possibilità di andare a giocare in Serie B con una certa continuità. Avevamo segnalato due squadre fortemente interessate, nelle ultimissime ore il Cosenza ha staccato il Modena e si sta avvicinando sensibilmente alla definizione della trattativa. Abbiamo aggiunto che, a due anni dalla scadenza del contratto, il Cagliari non vorrebbe perdere il controllo su un ragazzo che apprezza molto. Infatti si sta lavorando per un trasferimento a Cosenza a titolo definitivo, ma il Cagliari avrà la possibilità di riacquistare il classe 2002.

Foto: Instagram Kourfalidis