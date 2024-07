L’indiscrezione: Kourfalidis ha mercato in B, ma il Cagliari non ha deciso

Christos Kourfalidis è un centrocampista greco ancora giovane (classe 2002) che ha dimostrato di avere qualità importanti. Può ricoprire diversi ruoli (centrale, esterno sinistro e trequartista) e dopo la parentesi con la Feralpisalò le proposte non mancano. Ci stanno provando due club di B: il Cosenza soprattutto, ma anche il Modena con una certa insistenza. Il Cagliari non ha deciso, apprezza le qualità di Kourfalidis e non vuole perdere il contratto del cartellino. Ricordiamo, però, che il suo contratto scadrà tra poco meno di due anni.

foto: Instagram Kourfalidis