Esclusiva: Kostic, c’è il via libera di Allegri. E Paredes aspetta

Filip Kostic viaggia verso la Juve. Allegri lo ha scelto, adesso i bianconeri si attiveranno per chiudere con l’Eintracht Francoforte. Il famoso esterno offensivo che serve, a maggior ragione dopo l’infortunio di Pogba, il serbo in grado di accendere Vlahovic. La richiesta dell’Eintracht si aggira intorno ai 10-12 milioni di euro più bonus, a causa della scadenza contratto ormai prossima (giugno 2023). La Juve, ripetiamo, ha scelto, una traiettoria nata a maggio quando vi svelammo per la prima volta il nome di Kostic accostato ai bianconeri. Ovviamente la Juventus non molla Paredes, ma deve prima sistemare Arthur (il Valencia insiste) e trovare una soluzione, eventualmente, per Rabiot. Ma la riunione tecnica di oggi ha portato alle famose indicazioni che tutti aspettavano, mentre per Rugani ci saranno novità nei prossimi giorni. Nel frattempo la Juve viaggia nell’asse Kostic-Paredes, precedenza, intanto, al serbo.

Foto: Twitter Europa League