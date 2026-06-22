Il retroscena: Kolo Muani, disgelo PSG-Juve e dialoghi in corso

22/06/2026 | 21:04:15

Randal Kolo Muani e la Juventus: dai contatti vivi con il suo entourage dello scorso 11 giugno, alle conferme di quattro giorni fa (18 giugno) con la necessità di chiarire i rapporti con il Paris Saint-Germain, proprietario del cartellino dell’attaccante, dopo i noti fatti che avevano portato a un muro contro muro. Il disgelo è in corso, la macchina diplomatica sta producendo gli effetti sperati. Per Spalletti il nome di Kolo Muani è cerchiato in rosso, la Juventus vuole scendere sotto i 35 milioni di valutazione garantendo eventualmente l’obbligo di riscatto. E la trama va seguita con estrema attenzione.

Foto: Instagram Juventus