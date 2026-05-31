L’indiscrezione: Kolo Muani, la Juve c’è sempre. La Roma no

31/05/2026 | 13:54:49

La Juventus è alle prese con il quiz Vlahovic, in caso di addio dovrà prendere un paio di attaccanti considerato che Openda è in uscita e che la posizione di David andrà approfondita. È sempre viva la pista Kolo Muani, ci sono stati nuovi contatti, per il Paris Saint-Germain ovviamente non è incedibile, il francese tornerà per fine prestito dall’esperienza con il Tottenham. Kolo è apertissimo, accoglierebbe con entusiasmo un ritorno alla Juve, a Spalletti piace da sempre. Ora spetta a Comolli non ripetere lo stesso tormentone della scorsa estate quando lo trattò per almeno un paio di mesi senza riuscire a prenderlo. Nei giorni scorsi Kolo Muani è stato accostato anche alla Roma, ma non ci sono conferme considerato che i giallorossi cercano soprattutto esterni offensivi di grande qualità.

Foto: sito Juventus