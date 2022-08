Esclusiva: Karagumruk, è fatta per Ebrima Colley. L’attaccante è già a Istanbul

Un nuovo rinforzo per Andrea Pirlo: è fatta per Ebrima Colley, attaccante esterno classe 2000, al Karagumruk. Una trattativa che vi avevamo anticipato lo scorso 21 luglio, ma poi erano subentrati alcuni problemi sulla formula e sul diritto di riscatto. Alla fine il via libera dell’Atalanta, l’operazione sarà in prestito secco. Colley è già a Istanbul accompagnato dal suo agente Luigi Sorrentino, pronto per le visite e per la firma per il nuovo club. Era la prima richiesta di Pirlo per il reparto offensivo,

Foto: Twitter Atalanta