Esclusiva: Colley lascia l’Atalanta e raggiunge Pirlo in Turchia

Un nuovo attaccante per Andrea Pirlo. Pochi minuti fa è stata raggiunto l’accordo con l’Atalanta per il prestito dell’attaccante gambiano Ebrima Colley, classe 2000. Il Karagumruk ha chiuso l’operazione in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dell’Atalanta. Colley è reduce da una stagione a La Spezia, ora lo aspetta Pirlo.