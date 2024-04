Esclusiva: Juve-Zaccagni, altri passi. Ora la Lazio…

Mattia Zaccagni resta in orbita Juve. Nei giorni scorsi c’è stato anche un incontro, le condizioni sono quelle di un ingaggio da 3,5 milioni a stagione più bonus per un triennale con opzione. Confermando quanto vi avevamo raccontato lo scorso 3 gennaio: non c’erano margini per un suo trasferimento a gennaio, infatti è rimasto a Roma, mentre la Juve si sarebbe potuta materializzare in vista della prossima estate quando Zaccagni sarà a un anno dalla scadenza del contratto con la Lazio. La Juve apprezza l’esterno e ha incassato il gradimento di Zaccagni. Ferma da tempo la trattativa per il rinnovo, quando sarà il momento la Juve si presenterà dalla Lazio con un’offerta legata alla scadenza contrattuale e quindi non in linea con il valore dell’ex Verona. Le cose potrebbero cambiare soltanto se la Lazio rilanciasse nelle prossime settimane con l’offerta che dalla scorsa estate non ha ancora fatto a Zaccagni. Due domande: la Lazio si presenterà rapidamente dal classe ‘95? Vedremo. Offrirà una base minima di 3,5 milioni più bonus che la Juve garantirebbe? Il punto è proprio questo. In caso contrario 15 milioni più bonus per arrivare a 20 sarebbe già una buona cifra da incassare visto che da gennaio 2025 Zaccagni potrebbe scegliere di andarsene a parametro zero. Adesso si tratta solo di capire se la Lazio riuscirà a recuperare il terreno perduto e bisogna portare pazienza. Ricordiamo che la Lazio ha Felipe Anderson in scadenza e che la Juve è sul brasiliano da oltre quattro mesi, pur non essendo ancora arrivato il momento delle firme. E comunque sugli esterni offensivi, in vista di una stagione molto impegnativa, in casa bianconera c’è bisogno di grandi ricambi tenuto conto che Soulé avrà grande mercato e che Iling e Kostic potrebbero andar via. Nel frattempo la Juve ha mosso ulteriori passi importanti in direzione Zaccagni a 15 mesi scarsi dalla scadenza del contratto. Ora palla alla Lazio.

Foto: Instagram Zaccagni