Esclusiva: Juve Stabia, comunicato l’esonero a Novellino. Gli scenari

Walter Novellino non è più l’allenatore della Juve Stabia. Come avevamo raccontato poco fa, la sconfitta interna contro il Picerno è stata risultata fatale per il tecnico di Montemarano: pochi minuti fa gli hanno comunicato la decisione di esonerarlo. Novellino paga molte colpe non sue, una gestione opinabile, era già entrato in discussione dopo l’ultima sconfitta esterna a Catania. Adesso è in arrivo il comunicato del club. Per la sostituzione, dopo aver fatto varie valutazioni, la Juve Stabia potrebbe procedere alla promozione di Eduardo Imbimbo, attuale vice.

FOTO: Sito Avellino