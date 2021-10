L’indiscrezione: Juve Stabia, sempre più in bilico Novellino

La sconfitta interna contro il Picerno potrebbe costare cara a Walter Novellino. La sua posizione era già in bilico dopo la sconfitta di Catania, ma il club campano aveva deciso di dare ancora una chance all’ex tecnico – tra le altre – di Sampdoria e Reggina. Ma l’ennesimo stop, questa volta in casa, potrebbe costare la panchina a Novellino. La Juve Stabia valuterà alcuni profili, compreso quello di Boscaglia, in attesa di prendere una decisione definitiva.

