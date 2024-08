Esclusiva: Juve, piace sempre molto Galeno. Le condizioni per Todibo

La Juventus è su Galeno da un paio di settimane abbondanti, come abbiamo anticipato. E pochi giorni fa abbiamo aggiunto che ci sono stati contatti concreti con i suoi agenti, a conferma del fatto che si tratta di un profilo che piace molto a Thiago Motta. E in questo momento forse il nome è in cima alla lista. Galeno non è incedibile in casa Porto, si può prendere per circa 30 milioni più bonus ma non è un’operazione da fare in questi giorni. La priorità della Juventus, dobbiamo ripeterlo fino alla noia, è quella di chiudere Todibo e Koopmeiners. Galeno è stato accostato ad altri club, compresa la Roma e non discutiamo che possa piacere a tanti, ma per la Juve è un nome in evidenza nella lista della spesa. Tutto questo perché almeno in questi giorni, come già spiegato, Adeyemi resta in stand-by e non è scontato che la pratica venga aperta. Occhio, invece, a Francisco Conceicao che gioca a destra e che è molto apprezzato (attualmente è alle prese con un infortunio al gluteo). Per Sancho, apprezzatissimo, il rischio resta sempre che possa muoversi qualche altro club, non avendo la Juventus la possibilità di intervenire in questi giorni. Nico Gonzalez? Il club bianconero ha sempre pensato di proporre contropartite proprio perché il cash – per i motivi suddetti – serve per altre operazioni. La Fiorentina per Nico almeno oggi ha altre idee e aspetta l’offerta dell’Atalanta. Aggiornamento su Todibo: il Nizza non accetta obbligo di riscatto in caso di scudetto e neanche in caso di Champions. Bisognerà lavorare sulle presenze e stringere i tempi, per Motta è una priorità. Un minimo prestito oneroso per il difensore centrale in uscita dal Nizza significherebbe conservare gran parte del cash per un’offerta concreta e convincente per sbloccare Koopmeiners.

Foto: Foto: Instagram Galeno