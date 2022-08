Esclusiva: Juve, buoni segnali per Rabiot-United. Paredes in attesa. E Depay…

L’incontro tra Veronique Rabiot, mamma di Adrien, e John Murtough, direttore sportivo del Manchester United, è stato proficuo. C’è apertura per il centrocampista in scadenza con la Juve e sono state abbassate le iniziali richieste di ingaggio da 7-8 milioni a stagione. Ci saranno nuovi contatti domani, si confida di andare presto alla definizione. La Juve ha già un accordo per il cartellino tra i 15 e 18 milioni, soldi che utilizzerebbe subito per il cartellino di Leandro Paredes, in uscita dal Paris Saint-Germain. Ricordiamo che abbiamo accostato Paredes alla Juve già lo scorso 16 maggio, un nome assolutamente inedito a quei tempi per i bianconeri, si stava ragionando su un eventuale scambio con Kean che la Juve – sotto sotto – spera ancora di poter concretizzare. Altrimenti andrebbe direttamente su Paredes per consegnare un importante rinforzo a Max Allegri. Capitolo attaccante: il primo della lista resta Depay, sempre più separato in casa Barcellona e sul punto di liberarsi. Non ci sono conferme sulla concorrenza Barcellona, la Juve spera di poter affondare per Depay dopo la prima giornata di campionato.

Foto: Instagram Personale