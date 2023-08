Esclusiva: Ionita apre al Lecco, domani il possibile sì. Marrone ok

Ve lo abbiamo anticipato in tarda mattinata, ora possiamo aggiungere che Artur Ionita, centrocampista moldavo con passaporto rumeno di proprietà del Pisa, ha deciso di aprire al Lecco dopo il corteggiamento nato nelle ultime ore. Domani potrebbe arrivare il sì definitivo. Nessuna sorpresa per quanto riguarda lo svincolato Marrone, confermate le indiscrezioni di diversi giorni fa ribadite stamattina. Ci sono gli accordi, un rinforzo di esperienza per il nuovo Lecco.

Foto: sito ufficiale Pisa