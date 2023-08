Esclusiva: Lecco, da Marrone a Ionita-Crociata. Le ultime

Il Lecco ora ha la certezza assoluta di partecipare al campionato Serie B e spinge sul mercato. Come anticipato qualche giorno fa, trattativa in stato avanzato per Luca Marrone, nel pomeriggio dovrebbe arrivare la firma. Resiste l’opzione Crociata dopo quanto abbiamo svelato: c’è l’accordo con il centrocampista, mancano ancora dettagli con l’Empoli. Il nome nuovo è Ionita, l’idea è quella di prendere due specialisti. Intanto, è in stato avanzato uno scambio con la Vis Pesaro: il centrocampista Ardizzone nelle Marche, la mezzala Astrologo e il terzino sinistro Zoia alla corte di Foschi.

Foto: Instagram Marrone