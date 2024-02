Esclusiva: Manolas, ieri sera Sabatini ha migliorato l’offerta

L’infortunio di Pasalidis, uno degli ultimi acquisti, peggiora la situazione della Salernitana che aveva avuto altri problemi in difesa. Vi abbiamo anticipato il tentativo in corso dal 18 gennaio per Kostas Manolas, con pressing accentuato negli ultimi giorni. Dopo la prima offerta che non aveva convinto il greco, nella serata di ieri Sabatini ha migliorato la proposta quasi avvicinandosi alla richiesta dell’ex Roma e Napoli. Nelle prossime ore la decisione di Manolas dopo un pressing sempre più alto della Salernitana. Anche il Verona ci aveva pensato, ma almeno fin qui non ha affondato.

Foto: Instagram Manolas