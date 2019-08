Esclusiva: Imbula-Lecce, il papà e l’agente a Milano. I dettagli

Imbula al Lecce, buona la svolta che vi abbiamo svelato ieri pomeriggio. Al punto che entro l’ora di pranzo arriveranno a Milano il papà e l’agente per mettere a posto i dettagli. C’è il via libera dello Stoke City, operazione in prestito gratuito con obbligo di riscatto appena sotto i 5 milioni. Il Lecce avrebbe voluto il diritto di riscatto, accetterà l’obbligo che diventerebbe operativo non soltanto in caso di salvezza ma anche di 25 presenze da 45 minuti del centrocampista. Imbula verso il Lecce, mancano solo gli ultimi dettagli.

Foto: Squawka