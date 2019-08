Esclusiva: Lecce, svolta Imbula! Accordo e scambio di documenti vicino

Giannelli Imbula al Lecce. Avevamo detto ieri entro 48 ore, il club salentino ha accelerato. Pochi minuti fa l’accordo per il centrocampista che in passato aveva sfiorato in un paio di occasioni il trasferimento in Italia. Si è ragionato su un prestito con diritto di riscatto, il Lecce ha sciolto tutte le riserve, lo Stoke City ha dato il via libera subito dopo le 17,30. Ora lo scambio di documenti e il trasferimento per una nuova avventura