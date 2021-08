L’indiscrezione: Torino-Messias, incontro finito. I dettagli

E’ finito poco fa l’incontro preannunciato tra Torino e Crotone per parlare di Junior Messias. Il club calabrese continua a chiedere 8 milioni più 2 di bonus, i granata sono arrivati a 7. E’ stato un summit cordiale, positivo, le parti si risentiranno ma non sono ancora arrivati ad una soluzione. E’ normale che il Toro sia ancora in corsa, è altrettanto normale che nelle prossime ore si possano materializzare altre pretendenti (dal Milan alla Fiorentina, al Sassuolo se dovesse cedere Berardi, senza trascurare il Napoli), la partita resta aperta. Il Milan, intanto, è concentrato sull’operazione Corona.

Foto: Sito Crotone