Esclusiva: il Genoa ci prova ancora per Cajuste

09/07/2026 | 21:30:57

Il Genoa è fortemente interessato a Jens Cajuste, centrocampista del Napoli in uscita. E’ una storia che va avanti ormai da metà giugno, vi avevamo anche documentato un incontro tra i due direttori sportivi Manna e Lopez pochi giorni fa, nelle ultime ore il club rossoblu ci ha riprovato per Cajuste, evidentemente un nome in evidenza nella lista di Daniele De Rossi. Il Napoli ha aperto al trasferimento, il calciatore anche, ma manca ancora l’intesa definitiva sulla formula. Il Genoa ci riproverà per il classe 1999.

Foto: Instagram Ipswich