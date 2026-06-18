Esclusiva: al Genoa piace Cajuste. Ma il Napoli non si scalda per Norton-Cuffy

18/06/2026 | 23:45:23

Oltre 15 giorni fa vi avevamo parlato di una proposta fatta dal Genoa al Napoli per il terzino Norton-Cuffy, ma gli azzurri non avevano approfondito. La situazione si è ripetuta nelle ultime ore, all’interno di un buon rapporto tra i club. Ma il Napoli ora non intende prendere un esterno destro (continua a seguire comunque sia Khalaili che Dodo), si è concentrato su Gila pur sapendo che la Lazio fa resistenza e puntando sulla volontà del diretto interessato. Napoli e Genoa stanno ancora parlando dello scambio Obaretin-Fini, al club rossoblù piace (ecco la novità) il centrocampista Jens Cajuste che rientrerà al Napoli dal prestito con l’Ipswich. E che ha altre proposte dall’estero.

Foto: Instagram Ipswich