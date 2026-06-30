Cajuste, forte interesse (confermato) del Genoa. A prescindere da Norton-Cuffy

30/06/2026 | 10:39:29

La scorsa notte, con un tweet delle 00,41, vi abbiamo svelato il nuovo assalto del Genoa per il centrocampista Cajuste di proprietà del Napoli. Ne avevamo parlato in esclusiva lo scorso 18 giugno quando il Genoa aveva proposto al club azzurro Norton-Cuffy, ma il Napoli aveva deciso di prendere tempo anche perché segue altri profili per la fascia destra (in modo particolare Khalaili). Intanto, il Genoa è tornato alla carica per Cajuste, a prescindere da Norton-Cuffy: ecco la foto esclusiva dell’incontro della scorsa notte a Rimini tra i due direttori sportivi Diego Lopez e Giovanni Manna.