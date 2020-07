Esclusiva: il Catanzaro ha scelto Raffaele allenatore e Rubino ds

Dopo l’addio al direttore sportivo Logiudice, che vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, il Catanzaro è proiettato sul futuro. Per la poltrona di ds la scelta è fatta, ricadrà su Raffaele Rubino, ex Trapani, con un contratto biennale. Per la panchina in assoluta pole c’è Giuseppe Raffaele, reduce da una buona stagione a Potenza. Raffaele è legato da un altro anno di contratto, ma liberarlo non dovrebbe essere un problema considerata la crisi societaria del club con la proprietà che ha già comunicato di non poter iscrivere la squadra al prossimo campionato.

FOTO: Sito Catanzaro