Il retroscena: Logiudice-Catanzaro, aria di addio. Il club cercherà un altro ds

Aria di addio tra il Catanzaro e il direttore sportivo Pasquale Logiudice. Una decisione ormai presa dal presidente Noto dopo una stagione difficile (con molti errori di Auteri) che non ha portato ai risultati sperati. Il numero uno del club ha deciso di non andare avanti con Logiudice, malgrado ci fossero i presupposti per un prolungamento che qualche settimana fa era stato impostato. Per la sostituzione un papabile è Danilo Pagni che pochi giorni fa ha rinunciato alla proposta del Taranto.

FOTO: Catanzaro Youtube