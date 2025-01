Esclusiva: Ikoné, scatto forte del Como. In corsa anche Bologna e Nantes

Jonathan Ikoné può lasciare la Fiorentina e questo lo sappiamo dai giorni scorsi. La novità è che il Como, già sulle tracce dell’esterno offensivo come raccontato, potrebbe decidere di fare un investimento. Ikoné piace molto a Fabregas, il Como aveva già dialogato con la Fiorentina per Parisi senza riuscire ad andare fino in fondo. Su Ikoné ci sono anche Bologna (pallino di Italiano) e Nantes, ma la formula sarà fondamentale perché i viola non intendono cederlo in prestito senza garanzie sul riscatto. E il Como ha i soldi per qualsiasi tipo di operazione.

Foto: Instagram Fiorentina