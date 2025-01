L’indiscrezione: Ikoné, ci provano due club di A. Ma la formula…

Jonathan Ikoné può lasciare la Fiorentina, ma a determinate condizioni. Ovvero prestito con obbligo di riscatto. I due club di serie A che ci hanno provato nelle ultime 24-36 ore, ci riferiamo a Bologna e Como, sono stati respinti al mittente perché hanno proposto una formula in prestito con diritto. Se miglioreranno le condizioni, si potrà riparlarne ma per il momento è no. Possibile che arrivino proposte dall’estero più soddisfacenti, di sicuro Ikoné e sul mercato, dalla sua cessione la Fiorentina vorrebbe realizzare un gruzzoletto per pensare alle operazioni in entrata (Folorunsho, in dirittura, a parte).

Foto: Instagram Fiorentina