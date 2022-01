L’indiscrezione: Iemmello-Catanzaro, incontro positivo. C’è il sì dell’attaccante

Pietro Iemmello e il Catanzaro: dopo quando anticipato nei giorni scorsi, ieri vi avevamo parlato di un incontro che si sarebbe svolto oggi in Calabria. Vertice positivo, l’attaccante scende in Serie C solo per la squadra della sua città, si viaggia verso un accordo, nei prossimi giorni saranno perfezionato gli ultimi dettagli. A Iemmello aveva pensato l’Avellino, ma il Catanzaro ha messo la freccia e si avvia a chiudere. Confermato l’arrivo di Sounas dal Perugia, il centrocampista firmerà martedì.

FOTO: Instagram Iemmello