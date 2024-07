Esclusiva: Huijsen-PSG, incontro con l’intermediario

Dean Huijsen quasi sicuramente lascerà la Juve (come Rugani), confermando assolutamente quanto vi raccontiamo da settimane. E ci sono conferme anche sull’interesse del Paris Saint-Germain, possiamo aggiungere qualcosa: nelle ultime ore c’è stato un incontro tra il club francese e un importante intermediario. Ribadito l’interesse, è possibile che presto ci sia una proposta che per la Juve deve essere di almeno 25 milioni. Non è un’operazione completata, sullo sfondo ci sono il Bayern e un altro club tedesco, ma è una situazione da seguire.

Foto: Instagram Huijsen