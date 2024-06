Esclusiva: Huijsen in uscita, contatti tra Campos e il suo entourage

Dean Huijsen mai è stato considerato incedibile dalla Juventus, la valutazione è tra i 25 e i 30 milioni. Il difensore classe 2005, reduce da sei mesi in prestito con la Roma, piace sicuramente ai club della Bundesliga (Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen in testa) e c’è stato anche -come raccontato – un sondaggio del Girona. Ma nelle ultime ore ci sono stati contatti tra Luis Campos (direttore sportivo del Paris Saint-Germain) e il suo entourage. Non ancora tra i club, ma di sicuro tra il responsabile del mercato PSG e chi assiste Huijsen, come se si trattasse di un primo passaggio perlustrativo La Juventus deve fare cassa per chiudere le operazioni a centrocampo: come i soldi di Kean serviranno per Khephren Thuram, adesso servono nuove entrate per definire Koopmeiners. Lo stesso Huijsen potrebbe essere una chiave con l’Atalanta che lo apprezza e che intanto ha preso Godfrey, ma intanto vanno registrato i dialoghi tra Campos e l’entourage del classe 2005.

Foto: instagram Roma