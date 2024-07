Esclusiva: Huijsen gradisce la Premier, c’è Tiago Pinto. Ma due tedesche resistono

Sono giorni caldi, molto caldi, per il futuro di Huijsen. Vi avevamo parlato del suo forte gradimento per il Paris Saint–Germain che non si è ancora materializzato dopo i contatti dei giorni scorsi, essendo impegnato nella vicenda Osimhen. Lo scorso weekend avevano sondato fortemente sia lo Stoccarda che il Wolfsburg, le riflessioni del classe 2005 continuano. Due giorni fa vi abbiamo parlato di una nuova e inedita possibilità chiama Bournemouth. Tiago Pinto conosce e apprezza Huijsen per averlo avuto a Roma, ci sono stati contatti e richiesta di informazioni sulla cifra eventualmente da investire (non meno di 25 milioni). Huijsen andrebbe molto volentieri in Premier, quindi è una pista che va seguita. Senza dimenticare, però, le due soluzioni che portano in Bundesliga.

Foto: Instagram Huijsen