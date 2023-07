Esclusiva: Holm, l’Inter corre. La Juve fissa un incontro

Emil Holm sarà uno dei protagonisti di questa sessione di mercato. Il terzino classe 2000 lascerà sicuramente lo Spezia, c’è anche qualche proposta dall’estero ma oggi la sua priorità è quella di andare in un top club di Serie A. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato, e confermiamo, che l’Inter ha accelerato e vuole chiudere dopo aver risolto le priorità di mercato. Tra l’altro i nerazzurri hanno già mandato l’attaccante Pio Esposito in prestito a La Spezia, nell’operazione può entrare un’altra contropartita tecnica, la valutazione è tra i 12 e i 15 milioni. Intanto la Juve, che segue Holm già dallo scorso inverno, ha programmato un incontro per capire la fattibilità e per un eventuale rilancio. Il summit con lo Spezia quasi sicuramente si verificherà lunedì, a parità di offerta sarebbe più Holm a scegliere.

Foto: Instagram Holm