Esclusiva: l’Inter stregata da Holm. La tempistica

Emil Holm è stato accostato un po’ a tutti i grandi club senza soluzione di continuità. Semplicemente perché il laterale destro svedese classe 2000 è reduce da una stagione importante, anche se condizionata da una lesione inguinale che lo ha tolto fuori dai giochi nel momento più importante del campionato. Ma è un grande uomo mercato, lo stanno seguendo soprattutto la Juve (da gennaio), l’Inter di più. Possiamo aggiungere questo: l’Inter ha adesso altre priorità di mercato, ma ha già accelerato per Holm e ha intenzione di insistere. Ha incassato il sì del diretto interessato, anche per questo motivo ha rinunciato a Bellanova, proprio perché ha individuato in Holm l’investimento da fare. La valutazione è tra i 12 e i 15 milioni, l’Inter può strappare allo Spezia una formula che preveda un diritto-obbligo di riscatto, magari ragionando su una contropartita tecnica. Tenendo conto che tra Inter e Spezia ci sono ottimi rapporti, certificati dall’imminente cessione in prestito del promettente attaccante Francesco Pio Esposito. Non è un’operazione completata, ma l’Inter ha accelerato e ha segnato il nome di Holm in bella evidenza nella lista degli acquisti.

Foto: Instagram Holm