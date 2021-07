Perparim Hetemaj è di sicuro un colpo di spessore per il centrocampo della Reggina. Ieri vi avevamo parlato di operazione in chiusura per il centrocampista finlandese classe 1986 svincolatosi dal Benevento. Ora possiamo aggiungere che nella giornata di domani Hetemaj sarà in Italia, visite previste per mercoledì.

Foto: Instagram giocatore