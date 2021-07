Esclusiva: Reggina, accordo con Hetemaj. Trattativa in chiusura

Un nuovo centrocampista per la Reggina. Si tratta di Perparim Hetemaj, centrocampista classe 1986 svincolatosi dal Benevento. Gli accordi sono stati raggiunti dopo l’ora di pranzo, ma c’erano già tracce importanti, malgrado l’inserimento di altri club (Crotone in testa e non solo). Hetemaj firmerà un contratto fino a giugno con probabile opzione. Siamo in chiusura, un altro rinforzo importante per Aglietti.

Foto: Instagram Giocatore