Esclusiva: Henry al Palermo, è fatta! I dettagli

Thomas Henry al Palermo, affare fatto! E totali conferme rispetto alla nostra esclusiva di ieri quando vi avevamo svelato che il francese del Verona sarebbe stato il primo obiettivo del club rosanero. Già ieri c’erano state le parole di conferma del presidente Setti, poco fa i club hanno raggiunto gli accordi definitivi: prestito oneroso di 250-300 mila euro e obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A del Palermo. Un colpo di assoluto spessore per le ambizioni dei rosanero.

Foto: Instagram Henry