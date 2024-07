Il Palermo vuole chiudere una grande operazione per l’attacco. La prima scelta è Thomas Henry, classe 1994 in uscita da Verona. Henry ha altri due anni di contratto, ma il Palermo vuole regalarsi un grande colpo e ci sono stati contatti in mattinata. Il club rosanero è pronto a fare un investimento per il francese, vedremo gli sviluppi.

Foto: Instagram Henry