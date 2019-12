Esclusiva: Haaland, che bagarre! Ma la Juve ha ancora le carte in mano

Erling Braut Haaland è sempre più al centro del mercato, una bagarre no stop. Vi abbiamo raccontato le evoluzioni delle ultime settimane con il forte interesse di Borussia Dortmund, Lipsia e Manchester United. Il club inglese continua a spingere, ma per il momento non ci sono accordi definitivi. Occhio sempre alla Juve – che ha incontrato Raiola e ha proposto tre milioni a stagione più bonus – molto attenta alla situazione e alla possibilità di prendere già a gennaio il fortissimo attaccante norvegese per 30 milioni, commissioni comprese. Ricordiamo che la clausola, strappata da Raiola in tempi non sospetti, ha – fino a prova contraria – validità solo fino alla prossima sessione invernale di mercato. Anche il Milan ci ha provato e ci sta provando, all’interno di una concorrenza spietata, ma con i rossoneri che aspettano ancora (con realismo e senza mollare) una risposta da parte di Zlatan Ibrahimovic. Nelle ultime ore la Juve ha intensificato i contatti per Haaland e resta assolutamente sul pezzo, pur conoscendo lo spessore della concorrenza e la volontà del diretto interessato che mette come condizione la necessità di essere titolare. Il vantaggio che può avere il club bianconero è quello di poter contare sulla sponda Raiola e di aver corteggiato il ragazzo in tempi non sospetti, già due anni fa invitandolo a Torino. Adesso la volata è lanciata.

Foto: Twitter ufficiale Champions League