Esclusiva: Gunter, prima apertura al Cagliari. Il Verona ha dato il via libera

Il Cagliari cerca un difensore importante, aveva pensato prima a Colley e poi a a Chiriches. Ma la prima scelta è Koray Gunter, classe 1994, confermate le nostre indiscrezioni di ieri. Gunter ieri aveva preso un po’ di tempo, da oggi ha dato apertura. Non c’è ancora il via libera definitivo del difensore centrale, che può valutare altre offerte. Ma la novità è che ci sta pensando in modo concreto, l’accordo tra Verona e Cagliari non sarebbe un problema.

Foto: twitter Verona