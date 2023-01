Esclusiva: Gunter, pressing Cagliari. Ci sono anche Salernitana e due club turchi

Koray Gunter dovrebbe lasciare Verona nei prossimi giorni, anche perché non ha più la visibilità che aveva. Il difensore tedesco classe 1994 ha un contratto lungo, scadenza 2025, quindi va trovata una soluzione che accontenti tutti. Nelle ultime ore forte il pressing del Cagliari, prima scelta di Ranieri. Gunter sta pensando se scendere oppure no in B, ma la proposta è importante. Per lui ha fatto un sondaggio anche la Salernitana e ci sono un paio di club turchi (Fenerbahce compreso).

Foto: Twitter Verona